Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов

Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов1
- 22.02.2025, 18:44
Американский президент провел беспрецедентные перестановки в военном руководстве США.
Американский президент Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльза Брауна и еще пять адмиралов и генералов в ходе беспрецедентных перестановок в военном руководстве страны.
Глава Белого дома в пятницу, 21 февраля, сообщил в соцсети Truth Social, что выдвинет генерала ВВС США Дэна Кейна в качестве преемника Брауна, пишет «Немецкая волна».
Тем самым Трамп нарушил давнюю традицию, в рамках которой новые лидеры Соединенных Штатов как правило сохраняют назначенцев предыдущих администраций на высших военных постах, констатировали агентства dpa и Reuters.
- Хочу поблагодарить генерала Чарльза… Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране <…> Он - прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье большого будущего, - отметил американский лидер.
- Генерал Кейн - опытный пилот, эксперт по нацбезопасности, успешный предприниматель и «боец» со значительным опытом межведомственных и специальных операций, - добавил он.
По версии Трампа, во время его первого срока Кейн сыграл важную роль в «полном уничтожении халифата» террористической организации «Исламское государство» (ИГ) - это «было сделано в рекордно короткие сроки».