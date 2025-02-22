«Один свист будет вводить россиян в ужас» 1 22.02.2025, 20:13

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Украинский летчик о ракете-дроне «Трембита».

На форуме оборонных инвестиций в Киеве была представлена ракета-дрон «Трембита». Ее скорость до 400 километров в час, а боевая часть 20 килограммов.

Мощность такого оружия не слишком велика, но если накопить достаточное количество таких средств поражения, то можно успешно атаковать военные объекты страны-агрессора.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что такой способ является довольно эффективным для противодействия оккупантам.

- Там такой свист, что один звук «Трембиты» будет вводить россиян в ужас, – сказал он.

Вероятные цели ракеты-дрона «Трембита»

Роман Свитан заметил, что скоро Вооруженные Силы Украины, вероятно, применят свое новое изобретение.

Это можно объяснить тем, что в последнее время Силы обороны стали меньше атаковать военные объекты противника вглубь территории России.

- Продолжается накопление беспилотников и ракет. Возможно, следующей неделе мы увидим «Трембиту» на деле, – предположил он.

Важно добавить, украинские инженеры создали ракету «Трембита» на основе немецкого двигателя Argus As 014, который использовался еще в 1944 году. Благодаря простой конструкции ее стоимость составляет 3 – 15 тысяч долларов, что значительно дешевле за другие современные ракеты.

Сейчас «Трембита» проходит финальные испытания, а некоторые ее модификации, по данным The Economist, могут иметь дальность, достаточную для ударов по Москве.

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