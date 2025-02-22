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Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

  • 22.02.2025, 20:36
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

Станция задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

В четверг, 20 февраля, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Нововеличковская» в Краснодарском крае России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Военные утверждают, что по объекту оккупантов ударили дроны Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

В Генштабе добавили, что нефтеперекачивающая станция «Нововеличковская» обслуживает нефтепровод Тихорецк – Новороссийск-2. Эти объекты нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

«Для противодействия украинским средствам поражения враг применял наземные средства противовоздушной обороны и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются», – говорится в сообщении.

Собеседник liga.net в СБУ сообщил, что удар пришелся по электроподстанции, питающей станцию, в результате чего она была обесточена и произошла аварийная остановка процесса перекачки нефти.

Напомним, что 13 февраля 2025 года сообщалось, что Россия потеряла 10% мощностей НПЗ из-за рекордного количества украинских атак дронами.

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