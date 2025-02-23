Трамп потребовал от Мексики введения тарифов на китайские товары 23.02.2025, 9:26

Совместные действия могут начаться в понедельник

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила мексиканским чиновникам, что они должны ввести собственные пошлины на китайский импорт. Таким образом Мексика сможет избежать тарифов, которыми угрожает Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

Данное сообщение было передано на встрече с мексиканской делегацией в Вашингтоне, где присутствовали, в частности, министры торговли США и Мексики Говард Лутник и Марсело Эбрард.

Bloomberg отмечает, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум активизировала борьбу с дешевым импортом из Китая, чтобы поддержать отечественную промышленность, а также успокоить администрацию Трампа.

Однако Мексика не взяла на себя никаких обязательств по Китаю во время встречи, которая завершилась договоренностью о создании рабочей группы для продолжения изучения торговых и тарифных вопросов.

Эбрард заявил, что встреча в Вашингтоне стала началом «конструктивного диалога, и совместная работа начнется в понедельник».

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