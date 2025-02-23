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Украинские военные взяли в плен оккупанта родом из Западной Африки

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  • 23.02.2025, 10:03
  • 5,926
Украинские военные взяли в плен оккупанта родом из Западной Африки

Во время допроса он рассказал интересную историю.

Украинские воины взяли в плен оккупанта родом из Западной Африки. Он вместе с еще пятью захватчиками пытался штурмовать позиции защитников на одном из направлений, остальные оккупанты в ходе боя были ликвидированы.

Во время допроса пленный рассказал, что его мобилизовали в ряды российской армии после того, как он приехал учиться в российский Саратов. Видео с пленным опубликовали на Facebook-странице Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Экзотическое пополнение обменного фонда – пленение выходца из Западной Африки, который пришел на украинскую землю, чтобы убивать украинцев – обеспечили воины из рядов Сводной стрелковой бригады и 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Защитники отразили российский штурм на украинские позиции, уничтожив пятерых российских штурмовиков. Попавший в плен африканец оказался единственным оккупантом из этой штурмовой группы, которому удалось выжить.

«Военнопленный рассказал, что родом из Западной Африки, и что он приехал учиться в российский город Саратов, откуда его и мобилизовали в армию захватчиков. Украинские военные оказали пленному необходимую медицинскую помощь, накормили и напоили его. В знак благодарности африканец из российской армии поблагодарил бойцов за то, что те сохранили ему жизнь. В дальнейшем военнопленным будут заниматься соответствующие службы», – рассказали украинские воины.

Они также показали короткое видео с пленным захватчиком.

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