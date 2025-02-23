Папа Римский остается в критическом состоянии 23.02.2025, 11:27

Ватикан начал выпускать ежедневные заявления о состоянии понтифика.

Состояние Папы Франциска остается «критическим», пишет ВВС. В субботу Папа Римский перенес «затяжной респираторный кризис, похожий на астму», сказали в Ватикане.

Он проходит лечение от пневмонии обоих легких в больнице Джемелли в Риме. Понтифику сделали переливание крови. Папа Франциск находится в сознании, но ему нужен «высокий приток» кислорода.

«Состояние Святейшего Отца остается критическим. Папа не находится вне опасности», — говорится в заявлении Ватикана.

Папа Римский потребовал открытости в отношении своего здоровья, поэтому Ватикан начал выпускать ежедневные заявления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com