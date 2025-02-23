Папа Римский остается в критическом состоянии
- 23.02.2025, 11:27
Ватикан начал выпускать ежедневные заявления о состоянии понтифика.
Состояние Папы Франциска остается «критическим», пишет ВВС. В субботу Папа Римский перенес «затяжной респираторный кризис, похожий на астму», сказали в Ватикане.
Он проходит лечение от пневмонии обоих легких в больнице Джемелли в Риме. Понтифику сделали переливание крови. Папа Франциск находится в сознании, но ему нужен «высокий приток» кислорода.
«Состояние Святейшего Отца остается критическим. Папа не находится вне опасности», — говорится в заявлении Ватикана.
Папа Римский потребовал открытости в отношении своего здоровья, поэтому Ватикан начал выпускать ежедневные заявления.