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Папа Римский остается в критическом состоянии

  • 23.02.2025, 11:27
Папа Римский остается в критическом состоянии

Ватикан начал выпускать ежедневные заявления о состоянии понтифика.

Состояние Папы Франциска остается «критическим», пишет ВВС. В субботу Папа Римский перенес «затяжной респираторный кризис, похожий на астму», сказали в Ватикане.

Он проходит лечение от пневмонии обоих легких в больнице Джемелли в Риме. Понтифику сделали переливание крови. Папа Франциск находится в сознании, но ему нужен «высокий приток» кислорода.

«Состояние Святейшего Отца остается критическим. Папа не находится вне опасности», — говорится в заявлении Ватикана.

Папа Римский потребовал открытости в отношении своего здоровья, поэтому Ватикан начал выпускать ежедневные заявления.

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