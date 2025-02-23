Кто такой Фридрих Мерц, чья партия побеждает на выборах в Германии 3 23.02.2025, 21:55

5,386

Фридрих Мерц

Станет ли пилот-любитель асом немецкой политики.

Фридрих Мерц, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) и фаворит предвыборной гонки, долго ждал этого момента - он в одном шаге от кресла канцлера Германии, пишет Euronews.

69-летний кандидат постоянно лидировал в опросах с тех пор, как действующий глава правительства Олаф Шольц проиграл вотум доверия в декабре прошлого года, что привело к досрочным выборам, которые были назначены на 23 февраля.

Давний соперник Ангелы Меркель, занимавшей более центристскую позицию, правый Мерц возглавил ХДС в январе 2022 года, а в сентябре прошлого года был выдвинут кандидатом в канцлеры.

Стремясь направить партию в более консервативное русло, он сделал сдерживание нелегальной миграции центральным вопросом своей политики.

Мерц изучал право и поначалу работал юристом. Вступив в ХДС еще в школе, он всегда стремился к политике и в 1989 году был избран в Европейский парламент. Затем он переключился на внутреннюю политическую арену, став членом парламента Германии в 1994 году.

Продвигаясь по партийной лестнице в течение следующих нескольких лет, Мерц в конце концов был отодвинут на второй план в партии по итогам борьбы за власть с Ангелой Меркель. Он решил уйти из политики и несколько лет проработал на руководящих должностях в частном секторе, например, в BlackRock Germany и HSBC Trinkhaus & Burkhardt, а также входил в советы директоров EY Germany и футбольного клуба «Боруссия Дортмунд».

Его возвращение в парламент более десяти лет спустя было отмечено попытками сдвинуть ХДС в социально-консервативную сторону, близкую интересам бизнеса.

В январе Мерц произвел настоящий фурор, когда протащил в парламенте необязательное предложение, направленное на ужесточение иммиграционных правил, таких как пограничный контроль и усиление депортации, несмотря на критику, что это может нарушить как немецкое, так и европейское законодательство о предоставлении убежища.

Он, похоже, потенциально готов вступить на политически рискованную территорию. Когда Мерц отказался от своей позиции не работать с «Альтернативой для Германии» и нарушил так называемый «брандмауэр» против этой партии, его подвергли широкой критике. Позже он исключил любое будущее сотрудничество с ультраправыми.

В настоящее время немецкая экономика находится в тяжелом положении, и Мерц часто критикует экономическую политику, проводимую правительством Шольца, обвиняя его в спаде. Он является сторонником сокращения социальных пособий и уменьшения числа государственных служащих. Он также выступает за снижение налогов, что приведет к сокращению государственных доходов, и в то же время не против сокращения госсубсидий.

Что касается внешней политики, то Фридрих Мерц был напорист во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, заявив, что Германия должна играть более значительную роль лидера в ЕС, а также пообещав поддержку Украине и поддержав ее вступление в НАТО.

Мерц женат, у него трое детей. Любитель авиации, он, по некоторым данным, владеет двумя самолетами, на которых летает в свободное от политики время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com