Ryanair массово закрывает маршруты в Европе на летний сезон 2025-го года
- 24.02.2025, 3:47
Из-за повышение аэропортовых сборов в целом ряде стран.
Ирландский лоукостер Ryanair за последние несколько месяцев сократил целый ряд маршрутов по Европе в ответ на решения правительств некоторых стран повысить авиационные налоги и сборы.
В частности, теперь генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири пригрозил сократить количество рейсов авиакомпании во Францию, если правительство страны примет решение повысить налоги, пишет The Independent.
«Франция и так является страной с высокими налогами, и если она еще больше увеличит и без того высокие налоги, мы, вероятно, сократим наши возможности», – заявил он на прошлой неделе.
Ранее представители крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы уже неоднократно заявляли, что воздушный транспорт в регионе станет более эффективным, а туризм и трафик в некоторых регионах вырастут, если будут снижены авиационные налоги и сборы за управление воздушным движением, а также отменены ограничения на трафик.
В подтверждении серьезности своих намерений Ryanair в последнее время закрыла целый ряд маршрутов в таких странах:
Дания
В конце января 2025 года лоукостер объявил, что закроет свою базу из двух самолетов в аэропорту Биллунна, а к концу марта сократит все маршруты в город Ольборг на севере страны.
В Ryanair пояснили, что эти решения были приняты из-за планов правительства Дании ввести авиационный налог в размере до 50 датских крон (около 292 гривень) на каждого вылетающего пассажира с января 2025 года, а также неспособности Биллунда договориться о конкурентоспособном долгосрочном соглашении.
«К сожалению, этот пагубный авиационный налог делает Данию (особенно региональную) безнадежно неконкурентоспособной по сравнению с другими странами ЕС, такими как Швеция, Венгрия и регионы Италии, которые отменяют авиационные налоги, чтобы стимулировать восстановление и рост перевозок», – заявили представители перевозчика.
Италия
Ryanair также объявила в январе, что планирует убрать один из своих базирующихся в Риме самолетов из международного аэропорта Леонардо да Винчи. Это связано с ростом расходов аэропортов и решением правительства увеличить муниципальный сбор в крупных итальянских аэропортах с 1 апреля 2025 года.
«Ryanair снова призывает правительство срочно снять чрезмерный лимит полетов в Чампино с 65 до 130 ежедневных рейсов, а также отменить свое недальновидное и регрессивное решение об увеличении пассажирских сборов в крупных аэропортах Италии в 2025 году», – заявил топ-менеджер компании Эдди Уилсон.
Германия
В октябре прошлого года Ryanair заявила, что сократит предложение рейсов в Германию летом 2025 года еще на 12%. В качестве причины компания назвала неспособность правительства Германии снизить авиационный налог, сборы за безопасность и управление воздушным движением.
В частности, лоукостер закроет базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге, а также сократит свои услуги в Гамбурге на 60%, отменив в общей сложности 22 маршрута на лето.
Испания
В прошлом месяце Ryanair объявила, что сократит количество рейсов в Испании примерно на 800 тысяч мест этим летом, сославшись на «чрезмерные сборы» аэропортов.
В частности, авиакомпания заявила, что прекратит работу в аэропорту Херес на юге Испании и аэропорту Вальядолид на севере, а также снимет один самолет с базы в Сантьяго.
Ryanair также планирует сократить свой трафик к лету 2025 года в пяти региональных аэропортах: Виго на 61%, Сантьяго на 28%, Сарагоса на 20%, Астуриас на 11% и Сантандер на 5%.