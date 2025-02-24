В США появится монета со Стивом Джобсом 24.02.2025, 16:50

Стив Джобс

С инициативой выступил губернатор Калифорнии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил увековечить память Стива Джобса, сооснователя и бывшего руководителя Apple, в виде монеты номиналом в $1. Об этом сообщает портал MacRumors.

Калифорнийская монета будет отчеканена Монетным двором США в рамках программы однодолларовых инновационных монет, которая была запущена в 2018 году. Она позволяет каждому штату создать уникальную монету, посвященную выдающемуся новатору или инновации из их региона.

Ньюсом отметил, что Стив Джобс «олицетворяет уникальный бренд инноваций, на котором держится Калифорния». Он также подчеркнул вклад Джобса в различные отрасли, начиная с Pixar Animation Studios и их первого полнометражного компьютерного анимационного фильма «История игрушек», и заканчивая его работой в Apple, где были созданы революционные продукты, такие как Apple II и Macintosh, iPod, iPhone и iPad.

Губернатор считает, что главным наследием Джобса было его стремление сделать технологии доступными и увлекательными для широкой аудитории. Этот подход, основанный на новаторстве и расширении границ возможного, отражает дух Калифорнии.

Номинация от Калифорнии была передана на рассмотрение Консультативного комитета по чеканке монет (CCAC), который представит свои рекомендации министру финансов для окончательного утверждения. В настоящее время предлагается создать монету с изображением Стива Джобса в его культовой водолазке и очках, однако дизайн может измениться до официального выпуска.

Ожидается, что монета будет выпущена в 2026 году.

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