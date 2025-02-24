Ученые выяснили, как уровень витамина B12 влияет на работу мозга 24.02.2025, 21:04

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Этот витамин является ключевым элементом для поддержания функции нервной системы.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили, что уровень витамина B12 в крови может оказывать серьезное влияние на когнитивное здоровье, особенно пожилых людей. Даже при наличии показателей, попадающих в стандартный диапазон нормы, возможны негативные последствия для мозга. Об этом говорится в статье, опубликованной Annals of Neurology.

Витамин B12, ключевой элемент для поддержания функции нервной системы и производства энергии, делится на две формы: активная (Holo-TC) и неактивная (Holo-HC). Авторы установили, что низкий уровень активной формы витамина B12 связан с ухудшением когнитивных процессов и структурных повреждений мозга. Более того, высокие уровни неактивной формы нутриента связаны с повышением уровня тау-белка, маркера нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Исследование подчеркивает необходимость пересмотра границ «нормальных» значений содержания витамина B12 в крови, особенно у пожилых пациентов, страдающих от когнитивных нарушений.

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