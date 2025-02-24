Латвия ввела усиленный контроль на границе с Беларусью
- 24.02.2025, 21:20
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Что проверяют.
Латвия ввела усиленный контроль на пунктах пропуска, граничащих с Беларусью.
Об этом сообщается на официальном портале Latvijas vēstnesis.
Данный порядок будет действовать до 30 июня. Мера затронет и латвийско-российские пункты пропуска.
Контроль включает в себя официальную идентификацию грузов, физическую проверку, а также надзорные мероприятия с отбором проб в товарах для лабораторных исследований.
По версии латвийских таможенников, в поставках продовольствия и кормов из Беларуси и России продолжают выявляться нарушения, вызывающие опасения по их безопасности.
В связи с этим и принято решение о контроле товаров, в которых доля продукции российского или белорусского происхождения составляет не менее 10%, а также отдельных позиций продовольствия, если они перевозятся в составе сборных грузов.