ОАЭ пообещали инвестировать в Италию $40 млрд 24.02.2025, 21:28

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президента ОАЭ шейх Мухаммед бен Заида Аль Нахайян (фото - EPA)

Инвестиции будут сосредоточены на ИИ, энергетике и редкоземельных элементах.

Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в Италию $40 млрд. Об этом после первого в истории визита в Рим президента ОАЭ сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Сегодня очень важный день, еще одна отправная точка в наших двусторонних отношениях. Это превратит, казалось бы, далеких партнеров с потенциально расходящимися интересами на партнеров, которые решат разделить очень важную часть своего пути вместе», – цитирует Мелони агентство Bloomberg.

Планируемые инвестиции будут сосредоточены, в частности, на искусственном интеллекте, центрах обработки данных, возобновляемых источниках энергии и редкоземельных элементах.

Мелони также упомянула об объявленной в январе совместной инициативе Италии, Албании и ОАЭ по транспортировке электроэнергии по подводному кабелю в Адриатике. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд евро.

Кроме того, согласно совместному заявлению, Италия и ОАЭ будут сотрудничать в области обороны и безопасности.

Как уточнило Reuters, после встречи Мелони и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна было объявлено о подписании более 40 новых соглашений. К ним привлечены крупные итальянские компании, такие как энергетическая группа Eni, самый крупный итальянский банк Intesa SanPaolo, оператор связи Telecom Italia, производитель оружия Leonardo.

Как отмечает агентство, с момента вступления в должность премьера в 2022 году Мелони стремится укрепить связи Италии со странами Персидского залива, игнорируя обеспокоенность по поводу проблем с правами человека, которую высказывают политические оппоненты. Под ее руководством Италия сняла эмбарго на продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, введенное предыдущими правительствами из-за войны в Йемене.

В январе Мелони подписала соглашение об укреплении стратегического партнерства с Саудовской Аравией, что сопровождалось деловыми соглашениями на сумму около $10 млрд.

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