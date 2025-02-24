Трамп анонсировал встречу с Зеленским 3 24.02.2025, 21:34

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Дональд Трамп

Она должна состояться уже на этой или следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на этой или следующей неделе.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Трампа, его встреча с Зеленским может состояться для того, чтобы подписать соглашение Украины и США по редкоземельным металлам.

Как пишет издание, Трамп заявил, что встреча может состояться «на этой или следующей неделе».

«Все выразили желание (лидеры G7 - ред.), чтобы война закончилась, и я подчеркнул важность жизненно важного соглашения по критически важным минералам и редким металлам между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро», - сказал Трамп.

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