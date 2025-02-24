закрыть
24 февраля 2025, понедельник, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал встречу с Зеленским

3
  • 24.02.2025, 21:34
  • 2,466
Трамп анонсировал встречу с Зеленским
Дональд Трамп

Она должна состояться уже на этой или следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на этой или следующей неделе.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Трампа, его встреча с Зеленским может состояться для того, чтобы подписать соглашение Украины и США по редкоземельным металлам.

Как пишет издание, Трамп заявил, что встреча может состояться «на этой или следующей неделе».

«Все выразили желание (лидеры G7 - ред.), чтобы война закончилась, и я подчеркнул важность жизненно важного соглашения по критически важным минералам и редким металлам между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро», - сказал Трамп.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин