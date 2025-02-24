Сильное выступление главы МИД Польши в ООН 4 24.02.2025, 21:46

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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский призвал противостоять агрессии России.

В третью годовщину российского вторжения в Украину в Нью-Йорке прошли заседания Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. На встрече присутствовал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который с пятницы находится в США. Он представил позицию Польши на возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи.

— Россия вторглась в суверенное государство, нарушив его право на существование и самоопределение. Во время войны российские войска убили тысячи людей. По пути они бомбили как военные, так и гражданские объекты (...). Вы все это видели — военные преступления, их было много. Владимир Путин хочет не только уничтожить Украину. Он хочет украсть будущее Украины.

Он также назвал правителя России «автократом и военным преступником».

– По утверждению кремлевской пропаганды, то, что началось три года назад, было оправданной реакцией на западный империализм, якобы угрожавший безопасности России. Сикорский добавил, что на самом деле мы увидели колониальную войну, которая ведется в наше время.

— Возможная победа России, которая, будем надеяться, никогда не наступит, не приведет к более справедливому мировому порядку. Это не приведет к более процветающей России. Он отметил, что сейчас в России больше политзаключенных, чем в 1980-х годах, когда шла война в Афганистане.

Радослав Сикорский также прокомментировал деятельность России в Африке.

— Члены группы Вагнера, переименованной в Африканский корпус, работают на местных военачальников и получают доступ к ценным рудникам, воруя благосостояние Африки, — подчеркнул он.

— Если мы это не остановим, кто будет следующим? Возможно, это будут другие страны Западной Европы, возможно, страны Ближнего Востока, возможно, страны Африки, которые заменят Сирию в качестве российской военной базы, оценил глава МИД.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что «международное сообщество не может одобрять насилие». — Насилие порождает равнодушие. Основные факты, которые привели к нашим действиям [три года назад], не изменились. И поскольку они остаются прежними, нам следует сохранить наш курс действий, — заявил Сикорский.

— Польша выступает за мир, но справедливый, в том числе и для жертв агрессии, — заключил он.

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