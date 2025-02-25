Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полет
- 25.02.2025, 21:09
Это десятый полет ракеты с космическими туристами на борту.
Американская ракета New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами на борту. Трансляцию запуска вела разработавшая ракету компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу. Это десятый полет ракеты с космическими туристами на борту.
Полет длился от старта до посадки 10-12 минут. В ходе суборбитального полета участники в течение нескольких минут могли чувствовать состояние невесомости.
Среди пассажиров были предприниматель Лейн Бесс, чей полет на New Shepard стал вторым по счету, испанский гонщик и телеведущий Хесус Кальеха, физик и предприниматель Элейн Чия Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт, а также партнер хедж-фонда Тушар Шах. Личность шестого члена экипажа не раскрывается, однако известно, что это мужчина с фамилией Уилсон. Информация о нем появилась благодаря нашивке, попавшей на фотографии, которые компания Blue Origin опубликовала в X.
Частная космическая компания Blue Origin была создана в 2000-м году основателем Amazon Джеффом Безосом. Первые тестовые прототипы ракеты New Shepard появились в середине 2000-х годов, при этом первый успешный запуск ракеты в космос состоялся только в 2015 году. Прямым конкурентом Blue Origin является компания Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Там стоимость билета космического туриста составляет $600 тыс. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.