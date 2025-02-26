Трамп заявил об остановке военной помощи Украине до мирного соглашения с Россией

Трамп заявил об остановке военной помощи Украине до мирного соглашения с Россией2
- 26.02.2025, 9:22
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Прямо сейчас США не предоставляют ничего.
США прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине, однако пока у Киева есть запасы для продолжения боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп. «Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме трансляцию вел телеканал Fox News. По его словам, ранее переданной военной помощи Украине должно хватить до того момента, когда Москва и Вашингтон договорятся об урегулировании военного конфликта. «Нам нужно [мирное] соглашение. Иначе все будет продолжаться», — подчеркнул американский президент.
При этом Трамп допустил, что возобновление военной помощи США возможно, если мирные переговоры провалятся. «Посмотрим. Прямо сейчас мы находимся в процессе переговоров. Мы довольно много вели переговоров по сделке о редкоземельных металлах и многих других вещах», — отметил Трамп. Он напомнил, что говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и тот, по словам главы Белого дома, «хочет все урегулировать». Также Трамп добавил, что в будущем Европа должна будет нести ответственность за предоставление Украине военной помощи.
Без поддержки США Украина сможет поддерживать текущий темп боевых действий до лета, после чего у нее закончатся боеприпасы и украинская армия больше не сможет использовать одни из самых современных видов оружия, говорили ранее Wall Street Journal (WSJ) бывшие и действующие западные должностные лица. Прекращение американской военной помощи — худший сценарий, который потребует наращивать собственное производство и получить больше вооружений от европейских стран, признавал высокопоставленный помощник украинского президента.
На данный момент Украина производит около 55% своей военной техники, на поставки США приходится примерно 20%, Европы — 25%, сообщил WSJ один западный военный чиновник. Украинские источники газеты уточнили, что Украина производит 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов в год, тогда как за все время полномасштабных боев США направили примерно 3 млн артиллерийских снарядов. Однако Киев не сможет заменить в краткосрочной перспективе поставки передовых систем ПВО Patriot, баллистических ракет класса «земля–земля» и дальнобойных ракет ATACMS.
С момента инаугурации Трампа 20 января Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что отсутствие поддержки США значительно усложнит ситуацию в зоне боевых действий.