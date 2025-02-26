Неизвестные подожгли дверь московской квартиры Левы из «Би-2» 7 26.02.2025, 9:47

6,982

На стене рядом с квартирой поджигатели оставили «послание».

Неизвестные подожгли в Москве дверь квартиры Левы из «Би-2». Видео поджога было размещено в одном из закрытых телеграм-каналов, пишет BAZA.

На стене рядом с квартирой поджигатели написали «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста».

В телеграм-канале, где выложено видео поджога, кадры сопроводили подписью, что это был «подарок на 23 февраля». И Егор Бортник, «который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война — убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы».

Несколько дней назад в разговоре с пранкерами музыкант заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч. После разговора с пранкерами видео с полным адресом квартиры Егора Бортника было выложено в одном из крупнейших новостных телеграм-каналов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com