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Как белорусский режим проигнорировал своего друга Алиева

  • 26.02.2025, 12:35
  • 1,902
Как белорусский режим проигнорировал своего друга Алиева
Роза Бабаханян

Странная история с задержанием гражданки Армении.

Блогер Белла (Роза Бабаханян), которую судили в Беларуси за «распространение экстремистских материалов», приняла решение остаться в Армении, пишет «Салiдарнасць».

Ее доставили в Ереван 24 февраля спустя две недели после задержания в Беларуси. Освобождению способствовал армянский олигарх и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, а перелет был организован на правительственном бизнес-джете, которым пользуется в том числе семья Лукашенко.

Бабаханян сообщила журналистам, что планирует остаться в Армении, где живет ее брат, поскольку другие страны «становятся все более небезопасными», и продолжать выступать в публичном пространстве. Обстоятельства своего освобождения девушка не комментировала.

Зато это сделал журналист и блогер Александр Лапшин, который первым, со ссылкой на неофициальные источники в посольстве Беларуси в Армении, сообщил и об аресте Беллы.

— На счастье девушки, отношения России и Азербайджана предельно обострились в последние недели. Лукашенко, попавший в абсолютную зависимость от России и ее внешней политики, получил возможность проигнорировать друга Алиева в этом относительно непринципиальном вопросе. Это, пожалуй, все, что я готов рассказать, — отметил Лапшин.

— Понятно, что факт доставки Беллы Бабаханян на личном самолете семьи Лукашенко подразумевает, что она будет корректно молчать насчет беспредела и тюремных ужасов пережитых в Беларуси. Или даже будет благодарить диктатора Лукашенко за проявленные «мудрость» и «благородство». И что она сама «погорячилась» в высказываниях и была справедливо наказана.

Давайте отнесемся к этому с пониманием, ведь это условие ее освобождения, и если она выступит против Лукашенко — она подставит того, кто за нее поручился.

The Armenian Report напоминает, что арест активистки связывают не с претензиями властей Беларуси, а Азербайджана — блогер, известная острыми высказываниями об армянско-азербайджанских отношениях, неоднократно заявляла, что получает угрозы от азербайджанцев, опасается возможного ареста и экстрадиции в эту страну.  

– Последняя дипломатическая напряженность демонстрирует углубляющийся разрыв между Арменией и Беларусью, одновременно укрепляя связи между Беларусью и Азербайджаном, — отмечает издание.

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