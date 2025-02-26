Трамп: Санкций с России никто не снимал 3 26.02.2025, 13:22

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Президент США заявил, что об этом пока нет речи.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил снятие санкций с России в будущем на каком-то этапе, при этом заявив, что пока речь об этом не идет.

Об этом Трамп сказал во вторник, общаясь с прессой в Белом доме.

Президента США журналисты спросили, ожидать ли снятия санкции с Российской Федерации в рамках переговоров между США и Россией по окончанию войны в Украине.

«Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, что в определенный момент это будет, но пока нет», - ответил Трамп.

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