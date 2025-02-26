закрыть
26 февраля 2025, среда, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Санкций с России никто не снимал

3
  • 26.02.2025, 13:22
  • 2,322
Трамп: Санкций с России никто не снимал

Президент США заявил, что об этом пока нет речи.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил снятие санкций с России в будущем на каком-то этапе, при этом заявив, что пока речь об этом не идет.

Об этом Трамп сказал во вторник, общаясь с прессой в Белом доме.

Президента США журналисты спросили, ожидать ли снятия санкции с Российской Федерации в рамках переговоров между США и Россией по окончанию войны в Украине.

«Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, что в определенный момент это будет, но пока нет», - ответил Трамп.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук