У охранника пророссийского кандидата в президенты Румынии нашли $1,5 миллиона 1 26.02.2025, 17:28

1,970

Перед выборами он летал в Москву.

В среду утром румынская прокуратура провела 47 обысков, расследуя дело вокруг предвыборной кампании по подготовке к прошлогодним президентским выборам в стране.

Также расследование ведется по делам о создании фашистской группировки и фальсификации данных о финансировании избирательной кампании Кэлина Джорджеску, пишет Romania Journal.

Под следствием находятся 27 человек. Среди них — бывший боец Иностранного легиона и наемник в Африке Хорациу Потра. Следователи утверждают, что он вместе с другими участниками Иностранного легиона основали фашистскую организацию и подстрекали к насилию.

Хорациу Потра — 55-летний охранник Кэлина Джорджеску, бывшего пророссийского кандидата в президенты Румынии. Политика задержали, а Потра в стране сейчас нет. Говорят, что он уехал за границу несколько недель назад.

С начала 1990-х годов Потра был в африканских и арабских странах иностранным легионером, телохранителем, начальником охраны, военным инструктором. Затем возглавил группу румынских наемников наподобие ЧВК «Вагнер».

У Потра дома проходили и другие обыски, в том числе по делу о неуплате налогов. По данным прокуратуры, компания, контролируемая братом Потра, якобы собрала в Африке около 7 200 000 долларов, но эти деньги никак не фигурировали в налоговых декларациях.

Джорджеску при этом заявлял, что на его избирательную кампанию ушли нулевые затраты. В связи с этим у властей возник ряд подозрений, и они возбудили уголовное дело.

У Потра при обыске нашли 1,5 миллиона долларов, спрятанных под паркетом. По сообщениям румынских СМИ, следователи также обнаружили оружие и боевую экипировку — жилеты, каски, рюкзаки. Прокуроры утверждают, что в общей сложности Потра хранит более 6 миллионов долларов наличными.

Обыск прошел и у партнерши Потра, которая, по версии следствия, имеет связи с руководством в Москве.

На нескольких фотографиях, фигурирующих в расследовании, партнерша охранника изображена рядом с чеченскими наемниками. Также, по информации следствия, Хорациу Потра был замечен на Красной площади в Москве в сентябре прошлого года.

Джорджеску в фейсбуке отреагировал на обыски: «Коммунистически-большевистская система продолжает свои одиозные злоупотребления!».

Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, набрав 22.94% голосов, он должен был бороться за президентский пост во втором туре. Однако Конституционный суд отменил результаты первого тура из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс. По данным спецслужб, за Джорджеску в тиктоке агитировали десятки тысяч ботов, которых связывают с Кремлем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com