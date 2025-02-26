В Германии задержали танкер российского «теневого флота»
- 26.02.2025, 18:02
Он ходит под флагом Антигуа и Барбуды.
В Киле сотрудники федеральной полиции ФРГ провели проверку и опросили экипаж шедшего из Санкт-Петербурга в испанскую Севилью танкера Arne «в связи с подозрением в саботаже». Об этом пишет DPA.
По данным издания, судно заподозрили в причастности к обрыву коммуникационного кабеля недалеко от шведского острова Готланд в Балтийском море. Задержание произошло 21 февраля после того, как накануне был поврежден кабель C-Lion 1, который проходит между Финляндией и Германией. Как сообщает Kieler Nachrichten, у транспорта отсутствовал якорь, что и вызвало подозрения.
Полиция опросила членов команды, после чего судно продолжило следование. По данным VesselFinder, Arne спущен на воду в 1998 году и ходит под флагом Антигуа и Барбуды.