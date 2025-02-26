Трамп: Постараемся, чтобы Украина вернула себе как можно больше территорий 1 26.02.2025, 21:39

По его словам, власти США хотят заключить «самую лучшую» мирную сделку.

США приложат усилия, чтобы Украина вернула себе как можно больше оккупированных Россией территорий. Необходимо заключить самую лучшую сделку.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трам заявил во время встречи с членами правительства в Белом доме.

По его словам, власти США хотят заключить «самую лучшую» мирную сделку, с которой будут согласны как Россия, так и Украина.

«Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий - ред.). Мы будем стараться добиться мира, но это еще не гарантировано», - уточнил Трамп.

Президент США также не исключил, что ему не удастся положить конец войне России против Украины.

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