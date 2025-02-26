Зеленский уволил командующего объединенных сил ВСУ 26.02.2025, 22:14

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Андрей Гнатов

Андрей Гнатов занимал должность восемь месяцев.

Андрея Гнатова уволили с должности командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал должность восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Зеленский сегодня, 26 февраля, подписал указ №148/2025 об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Заметим, что Андрей Гнатов возглавлял Объединенные силы ВСУ с 24 июня 2024 года.

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