Зеленский уволил командующего объединенных сил ВСУ
- 26.02.2025, 22:14
- 2,410
Андрей Гнатов занимал должность восемь месяцев.
Андрея Гнатова уволили с должности командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал должность восемь месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ украинского президента Владимира Зеленского.
Президент Зеленский сегодня, 26 февраля, подписал указ №148/2025 об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
Заметим, что Андрей Гнатов возглавлял Объединенные силы ВСУ с 24 июня 2024 года.