В Борисове взорвали казарму
- 26.02.2025, 23:19
Фотофакт.
Сотрудники центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси 25 февраля взорвали неэксплуатируемое старое здание казармы в Борисове.
Снос здания, как сообщают пропагандисты, прошел «в рамках проведения работ по благоустройству».
Как отметил начальник центра взрывотехнической службы Дмитрий Шагов, «объект несложный».
На подготовительный этап сноса здания понадобилось около двух недель. Произвели бурение шпуров, около трех дней заняла работа по закладке взрывчатых материалов. Для того, чтобы не повредить соседние здания, проводили защитные мероприятия – поставили тюки соломы и щиты на окна.