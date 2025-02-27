«Поплыл дедушка» 27.02.2025, 5:14

В России Z-патриоты возмутились предложением Путина передать США редкоземельные металлы.

Неожиданное предложение Владимира Путина Дональду Трампу вложиться в добычу редкоземельных металлов в РФ породило в сообществе российских Z-патриотов сильнейший когнитивный диссонанс, пишет The Moscow Times.

С критикой Путина выступил его полпред на Урале Артем Жога — отец погибшего боевика самопровозглашенной ДНР Владимира Жоги. Он заявил, что редкоземельные металлы вывозить из страны не нужно. «Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — сказал Жога.

Политтехнолог и главный редактор пропагандистского информагентства Regnum Модест Колеров рассказал о «тревоге» по поводу сделок с США. Дипломатия и «инвестиционная философия» России, по мнению Колерова, свидетельствуют о том, что «мы недостаточно суверенны», а также «недостаточно сильны и трезвы».

Колумнит Russia Today Андрей Рудалев сравнил редкоземельную сделку Путина с «зерновой» и выразил опасение, что «наши западные партнеры» после ухода Трампа из Белого дома «аннулируют все его сделки».

Ведущий Radio Sputnik Митя Ольшанский, который в 2016 году поддержал призыв Рамзана Кадырова обращаться с оппозиционерами, как с «врагами народа», заявил, что испытывает «чувство неловкости и раздражения». Произошло «забвение всего, что говорилось буквально вчера, когда шла борьба против Америки», удивляется Ольшанский.

Путин специально провел совещание, где предложил Трампу российские редкоземы, вечером, «чтобы попасть в рабочее время чужого часового пояса», а на улицах началось развешивание «плакатиков про дружбу», написал Ольшанский. Он обвинил власти в регулярном «переобувании» в зависимости от текущей политической конъюнктуры. А громкие заявления Кремля в адрес США назвал «риторическими фигурами».

Военные блогеры и того меньше стеснялись в выражениях. Alex Parker Returns прокомментировал заявления Путина словами «поплыл дедушка». А одиозный канал «Полковник Квачков и соратники» в посвященном возможной сделке посте назвал Трампа «хозяином» Путина. «Иными словами, хозяин, посмотри на нас, у нас и помада лучше, и прическа пышнее», — сообщил Z-канал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Кремля есть планы по разработке стратегических ресурсов и власти будут готовы к совместным с США проектам, когда «настанет момент проявления политической воли» по этому вопросу. «Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много», — заявил он. Совокупные запасы редких металлов в России (их 29 видов) составляют 658 млн тонн, сообщили в Минприроды.

24 февраля о желании подобного сотрудничества с США сообщил Путин. Он сделал это на фоне готовящегося между Украиной и Штатами соглашения, по которому американцы получат доступ к добыче редкоземельных металлов в Украине в обмен на гарантии безопасности Киеву.

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