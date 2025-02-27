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Белорусов предупредили, чтобы готовились к очередным пенсионным изменениям

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  • 27.02.2025, 9:30
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Белорусов предупредили, чтобы готовились к очередным пенсионным изменениям

Что на этот раз?

Глава Минтруда Наталия Павлюченко рассказала, что в 2025 году ведомство намерено работать над тем, чтобы некоторым категориям населения не нужно было лично обращаться за пенсиями к соцслужбам, а их назначали автоматически, пишет «Зеркало».

«Проактивные пенсии — одна из задач на 2025 год. Нужно быть готовыми назначать их людям с инвалидностью уже в 2026 году, — сообщают в Минтруда и поясняют, что такое проактивный формат: — Значит, пенсия назначается по факту наступления конкретной жизненной ситуации».

В ведомстве приводят пример:

«Например, ребенку установлена инвалидность. Информация об этом в электронном виде поступает в пенсионный орган из МРЭК (медико-реабилитационная экспертная комиссия. — Прим. ред.) Оперативно, практически онлайн, по имеющимся в информационных ресурсах данным назначается социальная пенсия. То есть личное обращение в пенсионные органы не требуется».

Напомним, с этого года в Беларуси ввели сразу несколько пенсионных изменений. Власти среди прочего отменили потолок по размеру выплат для тех, кто продолжается трудиться на пенсии и одновременно получает и зарплату, и пенсию. Также повысили минимальный страховой стаж — до 20 лет (ранее он составлял 19 лет 6 месяцев).

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