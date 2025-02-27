закрыть
27 февраля 2025, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Наличие детей помогает сохранять мозг мужчин молодым

  • 27.02.2025, 13:47
Ученые: Наличие детей помогает сохранять мозг мужчин молодым

Такой эффект усиливается с появлением каждого последующего ребенка.

Ученые из Ратгерского и Йельского университетов установили, что мужчины с детьми демонстрируют «омолаживающие» паттерны мозговой активности. При этом такой эффект усиливается с появлением каждого последующего ребенка. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

К таким выводам ученые пришли в результате анализа МРТ-снимков мозга мужчин и женщин с детьми, которые уже стали родителями, а также добровольцев без детей. Исследователи стремились выяснить, как различные области мозга представителей обеих групп взаимодействуют друг с другом. Ученые сосредоточились на областях, отвечающих за движение, ощущения и установление социальных связей.

Результаты показали, что наличие ребенка было связано с усилением функциональных связей в соматосенсорных и двигательных сетях. При этом мозг участников с детьми демонстрировал паттерны активности, прямо противоположные тем, что наблюдаются при возрастных изменениях. Кроме того, «омолаживающая» активность усиливалась с появлением каждого последующего ребенка.

Ученые отметили, что такие изменения работы мозга проявлялись как у матерей, так и у отцов. Это позволяет предположить, что польза родительского опыта не обусловлена биологическими изменениями, связанными с беременностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук