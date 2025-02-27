Беспилотный самолет ВСУ ночью сбросил на оккупантов мощную авиабомбу 2 27.02.2025, 15:50

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Появилось видео.

Украинские военные расширили тактику применения беспилотных летательных аппаратов на фронте. Теперь удары по российским позициям наносят легкомоторные самолеты, переоборудованные в беспилотные бомбардировщики, пишет dialog.ua.

Один из таких налетов зафиксировали российские военные.

На кадрах, снятых с тепловизионного прицела российского военного, видно, как беспилотник на малой высоте пересекает линию фронта и сбрасывает авиабомбу на позиции российских оккупантов.

Раздается мощный взрыв, после чего самолет успешно покидает зону поражения, несмотря на попытки сбить его из стрелкового оружия.

Летательные аппараты используют малую высоту для обхода российских радаров, что делает их сложной целью для ПВО.

В то же время они остаются уязвимыми для зенитной артиллерии. Однако, как видно на видео, в данном случае российские военные не смогли остановить удар.

Как Украина использует беспилотные самолеты

Украина уже давно применяет беспилотные самолеты для ударов по стратегическим объектам в глубине российской территории.

Ранее использовались дроны-камикадзе, однако теперь ВСУ перешли к многоразовым бомбардировщикам, способным выполнять ночные вылеты.

В конце января такой самолет сбросил 250-килограммовую авиабомбу на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Кроме того, беспилотники применяют и более легкие боеприпасы, такие как «ОФАБ-100-120».

Для наведения они оснащены оптикоэлектронной станцией с дневным и ночным каналом наблюдения. Операторами таких самолетов являются украинский 14-й полк Сил беспилотных систем, специализирующийся на глубинных ударах по территории России.

Для переоборудования в беспилотные бомбардировщики ВСУ задействуют E-300 SkyRanger и A-22 Foxbat.

Один из таких аппаратов в версии камикадзе ранее атаковал российский военный технопарк «Алабуга» на расстоянии 1200 км от Украины. Также эти самолеты использовались при ударах по нефтеперерабатывающему заводу «Кристалл» в Энгельсе, который находится в 700 км от границы.

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