Россельхознадзор вернул в Беларусь партию красной рыбы 28.02.2025, 15:45

Что с ней не так?

В Псковской области должностным лицом Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль партии рыбы лососевых пород общим весом около 400 кг.

Рыба следовала с территории Беларуси в Российскую Федерацию, пишет myfin.by .

В ходе контроля было установлено, что на партию рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение, а также маркировка, позволяющая идентифицировать товар, содержащая сведения о производителе, сроке реализации, дате производства, стране происхождения и др.

Кроме того, зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки рыбы, требующей соблюдения температурного режима при перевозке и хранении: в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение 400 кг рыбы по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.

Партия рыбы возвращена в Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com