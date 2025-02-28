Россельхознадзор вернул в Беларусь партию красной рыбы
- 28.02.2025, 15:45
Что с ней не так?
В Псковской области должностным лицом Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль партии рыбы лососевых пород общим весом около 400 кг.
Рыба следовала с территории Беларуси в Российскую Федерацию, пишет myfin.by .
В ходе контроля было установлено, что на партию рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение, а также маркировка, позволяющая идентифицировать товар, содержащая сведения о производителе, сроке реализации, дате производства, стране происхождения и др.
Кроме того, зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки рыбы, требующей соблюдения температурного режима при перевозке и хранении: в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.
Перемещение 400 кг рыбы по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.
Партия рыбы возвращена в Беларусь.