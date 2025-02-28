Археологи нашли в Египте «Потерянный город золота» 3 28.02.2025, 17:54

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Город снабжал золотом несколько египетских династий.

Это место, некогда процветающий город золотодобытчиков под названием Атон, было обнаружено под Долиной царей в Луксоре, где жил Тутанхамон.

Раскопки на этом месте начались еще в 2020 году, когда только обнаружили этот город, и закончились только сейчас, пишет Daily mail. Команда раскопала остатки домов, мастерских, административных зданий, религиозных храмов и бань.

Артефакты, найденные на месте, датируются более поздними историческими периодами, включая римскую (30 г. до н. э. - 639 г. н. э.) и исламскую эпохи (642 г. н. э. - 1517 г. н. э.). Это говорит о том, что Атон оставался жилым на протяжении веков и снабжал золотом несколько египетских династий, которые украшали и дворцы, тела и гробницы.

Среди многочисленных артефактов, по словам исследователей, была коллекция из 628 фрагментов керамики и камня с иероглифическими, демотическими и греческими надписями.

Исследователи полагают, что эти надписи показывают, что Атон был мультикультурным и многоязычным городом, и отражают богатое разнообразие его жителей.

Министерство туризма и древностей Египта объявило о завершении раскопок во вторник, назвав его «значительным шагом в сохранении древнего горнодобывающего наследия Египта, сделав его доступным как для исследователей, так и для общественности».

По словам исследователей, результаты раскопок дают новое представление о древней горнодобывающей промышленности Египта и повседневной жизни рабочих, населявших этот регион.

В ходе раскопок было обнаружено удивительно хорошо сохранившееся поселение горняков с нетронутыми объектами обработки золота и специализированными фабриками по извлечению золота из кварцевых жил.

Остатки этих фабрик содержали свидетельства сложного многоэтапного процесса очистки золота, который включал измельчение кварца, фильтрацию осадков в специализированные бассейны и плавку руды в глиняных печах для получения чистого золота.

После перевода эти писания могли бы пролить новый свет на то, какой была жизнь в Потерянном городе золота, включая понимание его экономики, правительства и культуры.

Археологи также обнаружили бронзовые монеты династии Птолемеев, самой долгой и последней династии Древнего Египта, которая правила с 305 г. до н. э. по 30 г. до н. э.

Они также обнаружили пять жертвенных столов - каменных плит, на которых можно было положить еду и напитки в качестве даров богам или духам умерших из того же периода времени.

В ходе раскопок также были обнаружены терракотовые фигурки людей и животных, каменные скульптуры божеств, керамические сосуды, использовавшиеся для хранения духов, лекарств и благовоний, а также украшения из драгоценных камней и ракушек.

«То, что они раскопали, было местом большого города в хорошем состоянии сохранности, с почти целыми стенами и комнатами, заполненными инструментами повседневной жизни», - прокомментировал ведущий исследователь Захи Хавасс, археолог и бывший министр туризма и древностей Египта.

Он добавил, что на протяжении многих лет много иностранных археологов искали затерянный город, но так и не находили его.

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