Трамп и Зеленский устроили словесную перепалку в Белом доме 24 28.02.2025, 21:50

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Часть встречи прошла на повышенных тонах.

Президент США Дональд Трамп встретился в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне со своим украинским лидером Владимиром Зеленским для заключения сделки по редкоземельным металлам, сообщает «Немецкая волна».

На встрече, часть которой прошла на повышенных тонах и транслировалась в прямом эфире, Трамп заявил, что президенту Украины придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией и заключить сделку с США. По словам американского лидера, Вашингтон уже начал обсуждать с Москвой параметры мирного соглашения.

«Я говорил с президентом Путиным, и мы постараемся привести это к такому результату, который устроит и вас, и его. Нам нужно договориться о сделке. Но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться», - заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт «пора прекращать», и «Россия в этом заинтересована».

This is what it looks like when you have a President and Vice President who stand up for America. 🇺🇸 pic.twitter.com/9jKhCxkOgN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

Во встрече участвовал и вице-президент Джей Ди Вэнс, который упрекнул Зеленского в том, что он якобы не благодарит Трампа за помощь. «За время этой встречи вы хоть раз сказали «спасибо»? Вы поехали в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре. Скажите хоть пару слов благодарности США и президенту, который пытается спасти вашу страну», - сказал Вэнс.

«Это будет сложная для заключения сделка, потому что (ваше. - Ред.) отношение должно измениться. Вы либо заключаете сделку, либо мы выходим и вам придется воевать самим, но у вас нет карт», - сказал Трамп.

«Я понимаю, что будет тяжело, будет трудно. Но у вас нет карт. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо с вашей стороны», - продолжил Трамп.

Зеленский, пытаясь ответить президенту США, спросил: «Я могу сказать, мистер президент?». На что Трамп ответил: «Нет. Вы и так много всего сказали». «Вы проявляете неуважение к нашей стране. Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращение огня», - сказал президент США Зеленскому.

Трамп - Зеленскому: Вы играете в азартную игру с третьей мировой войной

Глава Белого дома заявил президенту Украины, что тот «играет в азартную игру с третьей мировой войной» и рискует «жизнями миллионов людей». По утверждению американского лидера, Украина «в не очень хорошем положении». По его словам, Киев не вправе диктовать Вашингтону, как относиться к российско-украинскому конфликту.

Трамп подчеркнул, что чувствует ответственность за то, что США участвуют в конфликте. Он указал, что Вашингтон не хотел бы отправлять на Украину много вооружений, а хочет окончания войны. Говоря о сделке США и Украины по редкоземельным металлам, он указал, что она является «очень справедливой».

Зеленский: «Только прекращение огня» с Россией не сработает

Зеленский поблагодарил Трампа за предложенную американской стороной сделку по добыче полезных ископаемых и сказал, что хотел бы поговорить о том, что готовы сделать США по урегулированию конфликта. Он выразил надежду, что «вместе мы сможем остановить его», имея в виду президента России Путина. Зеленский сказал, что Украина нуждается в американской системе противовоздушной обороны. Он показал Трампу несколько фотографий конфликта. «Даже на войне есть правила … У этих парней нет правил», - добавил он, имея в виду Россию.

По слова президента Украины, «только прекращение огня» с Россией «не сработает». Он указал, что Киев не согласится на остановку боевых действий без гарантий долгосрочного мира. Политик призвал США дать гарантии Великобритании и Франции для размещения на Украине миротворческих сил. По его словам, иначе Лондон и Париж не реализуют эту инициативу.

Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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