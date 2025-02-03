Сырский: На Покровском направлении Россия потеряла более 15 тысяч солдат за январь 3.02.2025, 3:08

Александр Сырский

Главком ВСУ отметил, что оборонная операция продолжается.

Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский и раскрыл потери врага за прошедший месяц.

По его словам, за январь потери врага на этом направлении составляют более 15 000 солдат. Из них около 7000 убитыми.

«Продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника. Украинские защитники непрерывно наносят урон оккупантам», – написал Сырский.

22 января потери россиян на фронте вновь подскочили почти до 2000 за сутки.

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