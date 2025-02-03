закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 4:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: На Покровском направлении Россия потеряла более 15 тысяч солдат за январь

  • 3.02.2025, 3:08
Сырский: На Покровском направлении Россия потеряла более 15 тысяч солдат за январь
Александр Сырский

Главком ВСУ отметил, что оборонная операция продолжается.

Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский и раскрыл потери врага за прошедший месяц.

По его словам, за январь потери врага на этом направлении составляют более 15 000 солдат. Из них около 7000 убитыми.

«Продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника. Украинские защитники непрерывно наносят урон оккупантам», – написал Сырский.

22 января потери россиян на фронте вновь подскочили почти до 2000 за сутки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов