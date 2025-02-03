На пляжах российской Анапы обнаружили вызывающее рак вещество

На пляжах российской Анапы обнаружили вызывающее рак вещество6
- 3.02.2025, 15:11
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С концентрацией на 2150% выше нормы.
В грунте с побережья российской Анапы, который собрали и очистили от крупных фракций вылившегося с танкеров «Волгонефть» мазута, обнаружена сверхконцентрация опасного химического вещества — бензапирена. Об этом научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Московскому комсомольцу».
По его словам, исследование провели сотрудники НИПИ и Всероссийского общества охраны природы. Результаты анализа собранного грунта говорят о том, что предельно допустимая концентрация токсичного вещества в нем превышена в 22,5 раза.
Согласно открытым источникам, бензапирен представляет собой природный канцероген, он токсичен для человека и при попадании в организм может спровоцировать развитие злокачественных опухолей. По степени влияния на организм его относят к I (высшему) классу опасности.