Литва потратит миллионы евро на скупку земель между Вильнюсом и Каунасом 4 3.02.2025, 17:34

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У жителей будут скупать участки и постройки.

Некоторым жителям, у которых есть земля и дома между Вильнюсом и Каунасом, придется расстаться со своим имуществом. На выкуп земли и построек государство выделит миллионы евро, пишет Delfi со ссылкой на портал TV3.lt.

Политики намерены дать зеленый свет проекту Rail Baltica на участке между Вильнюсом и Каунасом. Если чиновники одобрят такое решение, с 24 февраля 2025 года до 2027 г. у жителей будут скупать землю и постройки.

Кроме того, обещают начать проектирование основной линии, соединяющей Вильнюс, Каунас и региональный узел с Кайшядорисом, Вевисом и Лентварисом. По подсчетам министерства, на нужны общества заберут 2515 участков площадью 1702 га.

«Перенятие земли начнется с принятия соответствующего постановления правительства и будет длиться до 2027 г. По предварительным данным, возможная стоимость выкупа всех участков - 100 млн. евро (точная сумма будет известна после того, как проведут процедуру индивидуальной оценки имущества)», – указали представители Министерства транспорта.

Напомним, что проект Rail Baltica был признан проектом особого государственного значения, а парламент принял закон о перенятии земли для нужд общества, что облегчило процедуру скупки необходимых участков для нужд Rail Baltica. Ранее сообщалось, что проект завершится в 2026 году, однако уже сейчас ясно, что окончание проекта отсрочат.

Пресс-секретарь проекта Rail Baltica Гинтаре Урнеже сказала, что жителям за землю и постройки, которые нужны для нужд проекта платят деньги.

«Оценку имущества проводят независимые эксперты. Недвижимость выкупают по рыночным ценам», – заверила собеседница. По ее словам, на участке Каунас–граница Литвы и Латвии, где сейчас идут работы, было выкуплено 2566 участков (или их части) и 1 жилой дом.

«В Литве ради проекта Rail Baltica требуется выкупить 154 жилых дома. <…> на некоторых участках частные дома сохраняют. Например, в Паневежском районе по договоренности с Департаментом культурного наследия, Минкультом и Министерством транспорта была смещена трасса и сохранены 23 здания в садоводческом товариществе Šilas», – рассказала Урнеже.

Выкупать будут не только участки и дома для самой железной дороги, но и для инфраструктуры. Правда, Урнеже напомнила, что владельцы земли могут не согласится на продажу земли.

«В таком случае возникает спор. И дело передается в суд. В суд передают и дела, когда решается вопрос имущества скончавшегося владельца и не приведены в порядок документы о наследстве», – сказала она, заметив, что пока таких случаев не было.

Адвокат Лорета Селилёне сказала журналистам, что случаи, когда жители не соглашаются продать имущество государству случаются нередко. В таком случае, по ее словам, жители судятся за сумму компенсации. Адвокат заметила, что таким людям за недвижимость должны выплатить справедливую цену, через суд они могут увеличить компенсацию.

Подобные дела рассматривают в срочном порядке (не дольше 3 месяцев). В Литве, Латвии и Эстонии действует железная дорога с широкой колеей, построенная в советское время. Проект Rail Baltica был начат в надежде на то, что его осуществление даст 6 млн. жителей региона новые возможности в сфере транспорта и логистики.

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