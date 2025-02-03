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ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ

  • 3.02.2025, 18:10
ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ

Оккупант был уничтожен в конце января.

В Украине 20 января 2025 года был ликвидирован подполковник российских оккупантов Мялицын Александр Сергеевич, 1988 года рождения.

Об этом сообщил блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка, который ведет в социальной сети «Х» страницу «Necro Mancer». Он систематически мониторит некрологи в различных российских источниках и составил из «двухсотых» захватчиков большую картотеку.

В некрологе указано, что Мялицин «погиб при исполнении воинского долга» и получил посмертно орден «мужества» от Путина. Похоронили его на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде.

Интересно, что Мялицин окончил в 2010 году Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Но кем именно и где он воевал в Украине, неизвестно.

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