Бобры в Чехии построили плотины, сэкономив правительству более 30 млн крон
- 3.02.2025, 23:15
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Справились за два дня.
Бобры за два дня построили несколько плотин в чешском ландшафтном парке Брды, завершив проект по восстановлению территорий, которые местные власти хотели реализовать в течение нескольких лет. Общая стоимость проекта должна была составить $1,2 млн.
«Это позволило сэкономить деньги, в сегодняшних ценах это может составить до 30 млн крон», — сообщает CT24 со ссылкой на главу администрации парка.
Тем не менее часть районов пострадала от деятельности бобров: в некоторых местах их плотины затопили поля и повредили железнодорожные пути. В Чехии действует Европейская программа защиты бобров, всего в стране насчитывается 15 тыс. особей. Государство берет на себя возмещение ущерба, причиненного деятельностью животных.