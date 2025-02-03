закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бобры в Чехии построили плотины, сэкономив правительству более 30 млн крон

  • 3.02.2025, 23:15
  • 1,086
Бобры в Чехии построили плотины, сэкономив правительству более 30 млн крон

Справились за два дня.

Бобры за два дня построили несколько плотин в чешском ландшафтном парке Брды, завершив проект по восстановлению территорий, которые местные власти хотели реализовать в течение нескольких лет. Общая стоимость проекта должна была составить $1,2 млн.

«Это позволило сэкономить деньги, в сегодняшних ценах это может составить до 30 млн крон», — сообщает CT24 со ссылкой на главу администрации парка.

Тем не менее часть районов пострадала от деятельности бобров: в некоторых местах их плотины затопили поля и повредили железнодорожные пути. В Чехии действует Европейская программа защиты бобров, всего в стране насчитывается 15 тыс. особей. Государство берет на себя возмещение ущерба, причиненного деятельностью животных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов