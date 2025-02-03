Бобры в Чехии построили плотины, сэкономив правительству более 30 млн крон 3.02.2025, 23:15

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Справились за два дня.

Бобры за два дня построили несколько плотин в чешском ландшафтном парке Брды, завершив проект по восстановлению территорий, которые местные власти хотели реализовать в течение нескольких лет. Общая стоимость проекта должна была составить $1,2 млн.

«Это позволило сэкономить деньги, в сегодняшних ценах это может составить до 30 млн крон», — сообщает CT24 со ссылкой на главу администрации парка.

Тем не менее часть районов пострадала от деятельности бобров: в некоторых местах их плотины затопили поля и повредили железнодорожные пути. В Чехии действует Европейская программа защиты бобров, всего в стране насчитывается 15 тыс. особей. Государство берет на себя возмещение ущерба, причиненного деятельностью животных.

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