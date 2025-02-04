Лукашенко попался на крупной взятке 8 4.02.2025, 9:20

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Уместность и законность таких дарений четко прописана в Уголовном кодексе.

Промышленные гиганты Беларуси устроили пропагандистский челлендж: вслед за Минским автозаводом, «подарившим» правителю автобус, расщедрился МТЗ, пишет «Салiдарнасць».

В честь переназначения на должность гендиректор предприятия Сергей Авраменко подписал приказ о выделении в качестве подарка Александру Лукашенко трактора BELARUS 1222.3. Процесс «дарения» запечатлели в пафосном ролике, для чего работников завода построили с официозной символикой у проходной.

В соцсетях уже шутят о том, чем на «подарочный» флешмоб ответят БелАЗ и «Гомсельмаш». Но, если серьезно, такими подарками должна заинтересоваться прокуратура.

Ведь уместность и законность таких дарений четко прописана в Уголовном кодексе. О чем, к слову, прокуроры регулярно напоминают всем нам. Чтобы избежать голословности, процитируем статью старшего помощника прокурора Горецкого района Дарьи Чугульковой, которую опубликовали многие районки.

Руководящим работникам, тем более находящимся на государственной службе, вообще никаких подарков принимать нельзя. Это закреплено в статье 17 Закона «О борьбе с коррупцией.

Помощник прокурора уточняет, что в качестве исключения руководителю можно дарить сувениры, которые вручают «при проведении протокольных и иных официальных мероприятий». Но и здесь есть ограничение: цена такого сувенира на сегодняшний день ограничена суммой в 20 базовых величин. Сувениры подороже в обязательном порядке передаются в доход государства.

Помощник прокурора Дарья Чугулькова доходчиво поясняет, что «подобные подарки могут предусматривать желание дарителя увидеть в будущем от одаряемого лица какую-нибудь ответную реакцию». А это «и есть как раз то самое «покровительство по службе», о котором говорится в статье 430 Уголовного кодекса».

Какие выводы можно сделать из всего этого? Во-первых, похоже, что руководство двух минских промышленных флагманов дало Лукашенко взятку в крупном размере. Ведь и автобус, и трактор сложно назвать дешевым сувениром.

А в заинтересованности обоих руководителей в благосклонности правителя к ним и возглавляемым ими предприятиям вряд ли можно сомневаться.

А если кто-то и решит это сделать, то пусть почитает одну из рубрик официозного агентства БЕЛТА, в которой прямым текстом говорится, благодаря кому МАЗ, МТЗ, «Мотовело» и прочее промышленное советское наследие «возродилось» и продолжает работать.

Во-вторых, в обоих случаях процесс дарения происходил с особым цинизмом. Сложно поверить, что оба руководителя не были в курсе существования статьи 17 Закона «О борьбе с коррупцией».

И ведь их ничто не остановило подарить то, что одариваемый не может принять по закону. Как, собственно, ничто не заставило Лукашенко напомнить щедрым директорам о необходимости соблюдать им же подписанный закон.

И вот эта игривая вольность в обращении с законами и говорит нам, что прокуроров вряд ли заинтересует то, что кто-то публично и с помпой игнорирует ее настойчивые рекомендации.

Да и с чего бы им проявлять рвение после того, как они дружно проглотили осенью 2020-го предложение жить в режиме «иногда не до законов».

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