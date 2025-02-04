Бойцы ВСУ показывают россиянам в Курской области фильм о Буче 4 4.02.2025, 12:17

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Многие плачут.

В Курской области РФ украинские военные пытаются повлиять на умы населения, от которого Кремль скрывает реалии войны, объявленной Россией против Украины.

Об этом пишет The Washington Post, посвятив свою публикацию небольшому подразделению украинских военных, которые оказывают помощь гражданским, оставшемся на территории Курщины, и стремятся донести до них правду о войне.

«Мы закладываем в их головы семена правды, которые, я уверен, в какой-то момент прорастут», — цитирует WP полковника Алексея Дмитрашковского, который занимается документированием событий в Курской области, а также является пресс-секретарем военной комендатуры ВСУ в Судже.

В декабре, пишет WP, Дмитрашковский перечислил, сколько мирных жителей было убито (36) и ранено (100) в результате ударов российской авиации и беспилотников за последние месяцы.

С тех пор эти цифры увеличились, и их стало сложнее отслеживать из-за усиления обстрелов.

По словам Дмитрашковского, местная связь для жителей отключена, а его номер телефона находится в открытом доступе в Интернете, поэтому он получил множество звонков и сообщений от семей из России и из-за рубежа с просьбой помочь их родным или хотя бы прислать доказательства того, что они живы.

«Для некоторых гражданских лиц он обеспечил безопасный проезд в другие регионы России через Украину и Беларусь, эвакуировав в январе еще пятерых взрослых и троих детей», — пишет WP.

Он также пытается развеять мифы российской пропаганды и устраивает показы своего документального фильма о Буче — «По ту сторону мира».

Рассказывая о реакции россиян на кадры, Дмитрашковский вспомнил подростка, который смотрел фильм в бомбоубежище, «назвал войну „войной“ и сказал, что это война Путина».

А одна 70-летняя женщина, посмотрев фильм, расплакалась и произнесла: «Неужели они все время лгали нам об этой ситуации?».

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