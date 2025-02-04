Посольство Беларуси в Японии приостанавливает работу консульской службы

Посольство Беларуси в Японии приостанавливает работу консульской службы1
- 4.02.2025, 17:10
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Причина скрывается.
Посольство Беларуси в Японии с 10 февраля приостанавливает прием граждан нашей страны и иностранцев по консульским вопросам. Соответствующее уведомление появилось на сайте белорусской дипмиссии.
«Информация о возобновлении работы консульской службы посольства будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении.
Белорусам и иностранцам порекомендовали обращаться за консульской помощью «в любое ближайшее загранучреждение» нашей страны.