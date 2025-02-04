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Посольство Беларуси в Японии приостанавливает работу консульской службы

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  • 4.02.2025, 17:10
  • 1,840
Посольство Беларуси в Японии приостанавливает работу консульской службы

Причина скрывается.

Посольство Беларуси в Японии с 10 февраля приостанавливает прием граждан нашей страны и иностранцев по консульским вопросам. Соответствующее уведомление появилось на сайте белорусской дипмиссии.

«Информация о возобновлении работы консульской службы посольства будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении.

Белорусам и иностранцам порекомендовали обращаться за консульской помощью «в любое ближайшее загранучреждение» нашей страны.

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