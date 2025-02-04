В Беларуси банкротится производитель лифтов 4.02.2025, 17:56

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У него долги по зарплатам и взносам.

В Беларуси банкротится компания «Лидерлифт». Это следует из данных, опубликованных в Едином госреестре сведений о банкротстве. Фирма занималась производством лифтов, их монтажом и обслуживанием, пишет «Зеркало».

В октябре 2024 года в суд с заявлением о признании «Лидерлифта» банкротом обратилось Минское областное управление Фонда соцзащиты населения. У компании накопилась задолженность по зарплате и страховым выплатам на сумму более 202 тыс. рублей, а также долги перед другими фирмами примерно на 200 тыс. рублей. Тогда судья возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это процедура, когда пытаются выплатить долги кредиторам в порядке очереди. Если спасти организацию не получается, ее ликвидируют.

23 января прошло второе судебное заседание. К этому моменту выяснилось, что общая сумма долгов фирмы превышает 389 тыс. рублей. При этом у нее нет никакого имущества, за счет которого можно было бы покрыть эту сумму. В связи с этим судья признал компанию банкротом и открыл ликвидационное производство. Это значит, что ее окончательно закроют.

Основной вид деятельности «Лидерлифта» — производство лифтов. Однако, как следует из судебных документов, фирма занималась по большей части их монтажом и техническим обслуживанием.

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