Зеленский предложил дать Украине ядерное оружие или членство в НАТО 7 4.02.2025, 20:55

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Владимир Зеленский

Подробности.

Если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то Киеву потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Видео опубликовано на странице Моргана в X.

«Если этот процесс затянется на годы или десятилетия, не из-за нас, а из-за партнеров, то у нас возникает абсолютно справедливый вопрос, что будет защищать нас от этого зла все это время на всем этом пути. Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть дадут нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию?» - рассказал Зеленский.

"Give us back nuclear arms."



Ukraine’s President Zelenksy has issued the plea while discussing with Piers Morgan how the war with Russia can end.



Watch more tonight on YouTube from 8pm (UK) / 3pm (EST).



SUBSCRIBE: https://t.co/QR11ywsANx@ZelenskyyUa | @piersmorgan pic.twitter.com/Uuk1b30Y6r — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) February 4, 2025

По его мнению, это может помочь сдерживать Россию определенное время.

«Верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеров, помогите нам финансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны. Если мы говорим об этом, хорошо, но здесь возникает вопрос, о котором я вам говорил. Если мы не в НАТО, то почему он (Путин — ред.) на нашей земле? Если мы не в НАТО и Америка говорит, что мы не готовы принять Украину в НАТО, то Путин должен полностью отступить с нашей территории», - сказал президент Украины.

После того, как Россия уйдет с территории Украины можно будет говорить о финансовой компенсации за все потери, которые понесла Украина от оккупантов.

«Он (Путин — ред.) вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Ладно, мы не члены НАТО. Убирайтесь с нашей земли. Это надо рассматривать именно так», - подчеркнул Зеленский.

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