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Крупнейшая мегастройка Путина оказалась под угрозой срыва

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  • 4.02.2025, 21:30
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Крупнейшая мегастройка Путина оказалась под угрозой срыва

Из-за массовых задержек зарплат рабочим.

Федеральная трасса М-12 Москва — Екатеринбург, которую прокладывают по поручению президента России Владимира Путина, рискует превратиться в долгострой из-за задержек зарплат рабочим. Ее планировали открыть в конце 2024 года, однако в последний момент сроки сдвинули на июнь 2025-го, сославшись на «непогоду». Это произошло на фоне массового исхода строителей участка трассы в Башкортостане, которым перестали платить зарплату в сентябре. К февралю задолженность так и не погасили. Сейчас она составляет 200–300 тысяч на человека, что эквивалентно задержке на 2–3 месяца, сообщил портал UFA1.

По данным Следственного комитета (СК) республики, по состоянию на декабрь из общей суммы задолженности в 370 млн рублей были погашены 227 млн. Все это время рабочие находятся в режиме ожидания, а некоторые не выдерживают и покидают проект. В середине декабря сообщалось, что из 1000 строителей, трудящихся на отрезке Дюртюли — Ачит, уволились около 600. Заказчиком работ здесь выступает компания «Автодор», а по субподряду они были переданы «Региональной строительной компании» (РСК). В «Автодоре» отчитались о выполнении всех своих финансовых обязательств в соответствии с договором. А в РСК объяснили сложившуюся ситуацию экономическими проблемами в стране, отметив, что деньги, изначально заложенные в бюджет, в ходе строительства «подешевели», и их не хватило не только на оплату труда, но и на закупку материалов и техники. Дела у субподрядчика действительно плохи. По данным «Контур-Фокуса», только в январе 2025-го уже три компании объявили о намерении подать иск о признании РСК банкротом.

В декабре рабочие записали обращение к Путину, а СК возбудил уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (часть 2 статьи 145.1 УК). После этого аналогичные жалобы начали поступать из других регионов. Так, 24 декабря объявили забастовку нижегородские вахтовики, строившие трассу М-12 в Бутурлинском округе. Они рассказали, что им уже четыре месяца не выплачивают зарплату и больничные. Долг перед рабочими накопила компания «СиАрСиСи Рус» — российское подразделение китайской CRCC, руководство которой обвинило в отсутствии начислений заказчика проекта. При этом нижегородские строители трассы бастовали по той же причине и ранее.

Российские власти позиционируют скоростную автодорогу М-12 «Восток» как часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Крупнейший проект стоимостью почти 1 трлн рублей курирует лично Путин. Например, он дал старт движению на участке Москва — Казань 21 декабря 2023 года, отметив, что теперь путь между этими городами будет занимать 6,5 часа, а в 2022 году проехал по одной из секций на КамАЗе. Планируется, что из Екатеринбурга трассу продлят до Тюмени. Проезд по дороге платный. В частности, чтобы воспользоваться 800-километровым участком Москва — Казань, владельцу легкового автомобиля потребуется 5000 рублей. Это выше расходов на бензин для средней машины.

Изначально власти планировали потратить на строительство М-12 800 млрд рублей, однако в 2023-м проект подорожал до 901,5 млрд. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко объяснял это ростом цен на строительные материалы. В августе прошлого года Счетная палата сообщила, что сметная стоимость проекта выросла до 912,2 млрд рублей, однако на деле было предоставлено только 587,5 млрд. 5 октября премьер РФ Михаил Мишустин распорядился выделить еще 9 млрд.

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