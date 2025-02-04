Литовская компания отказалась печатать «паспорта» Тихановской 15 4.02.2025, 22:26

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Ранее генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта» об уголовной ответственности.

По данным портала 15min.lt, компания Garsų pasaulis сообщила в литовское Министерство внутренних дел о приостановке сотрудничества с «Белорусским паспортным центром» офиса Светланы Тихановской. Как стало известно «Зеркалу», письмо об этом компания отправила в конце января.

Как пишет 15min.lt, руководитель компании Garsų pasaulis Ана Янаускене в письме в МВД Литвы заявила, что такое решение было принято после заявления Министерства внутренних дел о том, что данный документ не будет признан, а также реакции общественности и письма прокурора.

«Мы приостанавливаем сотрудничество с учреждением «Белорусский паспортный центр» и изготовление этого непризнанного белорусского паспорта», — приводит издание цитату из письма. Когда точно компания отправила его в МВД, издание не сообщает. Однако, по информации журналистов, это случилось в конце января.

Между тем Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы еще в сентябре 2024 года признал неблагонадежной компанию Garsų pasaulis. После этого контракт на выдачу «паспортов» с ней разорвал Центр выдачи личных документов (ADIC) Литвы.

Это произошло после расследования БРЦ и портала 15min.lt о связях компании с бизнесменом Виктором Шевцовым, которого называют «кошельком» Александра Лукашенко, а также с белорусским монополистом по производству голограмм «Голографическая индустрия».

Как сообщал Charter97.org, ранее генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности.

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