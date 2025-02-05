Спа-центр на колесах: представлен роскошный автодом с сауной и гидромассажем
- 5.02.2025, 9:31
Первый экземпляр создали для гонщика из американского чемпионата NASCAR.
Американский производитель роскошных домов на колесах Newell Coach презентовал новую модель #1760. Это первый в мире автодом со спа-центром. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Первый экземпляр Newell #1760 создали для гонщика из американского чемпионата NASCAR, имя которого держат в секрете. В его основе лежит 13,7-метровое шасси автобуса, а масса составляет 28,7 тонны.
Интерьер Newell #1760 отделан кожей, деревом и мрамором, а пол устлан ламинатом. В спальне установлена широкая кровать, а в гостиной — диваны и кресла. Всего в салоне шесть спальных мест.
Кроме того, есть кухня с электроплитой, раковиной, холодильником и микроволновой печью. Также автодом Newell #1760 оснастили несколькими телевизорами, один из которых может работать снаружи под раскладным навесом.
«Фишкой» Newell #176 является спа-комплекс, ведь владелец хотел место для релакса после гонок. Для него установили финскую сауну, чан-купель высотой 1,5 м и душ с гидромассажем.
Дом на колесах получил 680-литровый бак для воды, а также мощный бойлер и подогрев пола. Питают их отдельные аккумуляторы и генератор.
Автодом Newell #176 приводится в движение 605-сильным турбодизелем Cummins, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска, также установлены камеры кругового обзора.