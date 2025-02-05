Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют

Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют7
- 5.02.2025, 12:04
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Тегеран угрожал президенту США.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него.
Об этом сообщает АР.
Агентство отмечает, что Трамп подписал указ, призывающий правительство США оказать максимальное давление на Тегеран.
«Я оставил инструкции, если они (Иран, – ред.) это сделают (убьют Трампа, – ред.), они будут уничтожены, ничего не останется».
Агентство отметило, что федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.