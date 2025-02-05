Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют 7 5.02.2025, 12:04

5,982

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Тегеран угрожал президенту США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него.

Об этом сообщает АР.

Агентство отмечает, что Трамп подписал указ, призывающий правительство США оказать максимальное давление на Тегеран.

«Я оставил инструкции, если они (Иран, – ред.) это сделают (убьют Трампа, – ред.), они будут уничтожены, ничего не останется».

Агентство отметило, что федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com