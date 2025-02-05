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В РФ в один день выпали из окна высокопоставленный чиновник и полковник СК

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  • 5.02.2025, 13:52
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В РФ в один день выпали из окна высокопоставленный чиновник и полковник СК

Череда странных смертей продолжается.

В Петрозаводске нашли мертвым руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии Артура Пряхина. Тело обнаружили у здания ведомства на набережной Варкауса. В Следственном комитете сообщили, что 56-летний Пряхин выпал из окна пятого этажа 4 февраля. Был ли это кабинет чиновника, не уточняется. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Пряхин совершил самоубийство, а «Известия» сообщили о якобы оставленной им предсмертной записке, в которой он извинился перед женой и попросил никого не винить, пишет The Moscow Times.

Пряхин около 15 лет служил в МВД в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. В 2014 году его назначили руководителем карельского управления ФАС. «Коммерсантъ» отмечает, что при чиновнике ведомство участвовало в нескольких громких расследованиях картельных сговоров. Одно из дел касалось компаний «Маркет Фарм», ПИК, «Росмедкомплект» и «Эталон-Трейдинг». Их заподозрили в сговоре при проведении электронных аукционов на поставку медоборудования для минздрава Карелии на 47 млн рублей. В другом деле фигурировали три фармацевтические компании из Санкт-Петербурга (закупка лекарств на 74,6 млн рублей). А в 2016 году служба обнаружила картельный сговор при проведении аукциона на организацию отдыха детей с участием парк-отеля «Сямозеро», в котором погибли 14 школьников.

После Пряхина, также 4 февраля, из окна здания судебно-экспертного центра Следственного комитета на улице Строителей в Москве выпал полковник СК, заместитель начальника отдела криминалистики Алексей Зубков. Он получил травмы средней тяжести и был доставлен в центр имени Пирогова. По данным источников «ВЧК-ОГПУ», после падения Зубков оставался в сознании. Он рассказал, что зашел в служебный туалет на четвертом этаже, где никого не было, а что произошло потом, уже не помнит. 5 февраля в Следственном комитете должна была состояться итоговая коллегия. Коллеги Зубкова предположили, что в связи с этим он мог испытывать стресс, поскольку на месте происшествия было его начальство — первый замдиректора СЭЦ Александр Соболев и генерал ГУКа Анатолий Сазонов.

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