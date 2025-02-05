ФБР объявило о существовании отдела по НЛО 5.02.2025, 23:54

Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы».

После многолетних расследований Пентагона, посвященных неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) и летающим объектам (НЛО), оказалось, что в структуре Федерального бюро расследований существует собственный секретный отдел, занимающийся этими вопросами. Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы», пишет Naked Science.

Недавно журналисты издания Politico узнали, что в бюро работает аналогичный офис, о существовании которого ранее не сообщали публично.

В заявлении для Politico ФБР подтвердило эти данные, но отказалось от дальнейших комментариев. Среди прочего неизвестно, сколько сотрудников в этом отделе и как долго они занимаются подобными расследованиями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com