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ФБР объявило о существовании отдела по НЛО

  • 5.02.2025, 23:54
ФБР объявило о существовании отдела по НЛО

Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы».

После многолетних расследований Пентагона, посвященных неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) и летающим объектам (НЛО), оказалось, что в структуре Федерального бюро расследований существует собственный секретный отдел, занимающийся этими вопросами. Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы», пишет Naked Science.

Недавно журналисты издания Politico узнали, что в бюро работает аналогичный офис, о существовании которого ранее не сообщали публично.

В заявлении для Politico ФБР подтвердило эти данные, но отказалось от дальнейших комментариев. Среди прочего неизвестно, сколько сотрудников в этом отделе и как долго они занимаются подобными расследованиями.

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