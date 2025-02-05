ФБР объявило о существовании отдела по НЛО
- 5.02.2025, 23:54
Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы».
После многолетних расследований Пентагона, посвященных неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) и летающим объектам (НЛО), оказалось, что в структуре Федерального бюро расследований существует собственный секретный отдел, занимающийся этими вопросами. Прямо как в популярном научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы», пишет Naked Science.
Недавно журналисты издания Politico узнали, что в бюро работает аналогичный офис, о существовании которого ранее не сообщали публично.
В заявлении для Politico ФБР подтвердило эти данные, но отказалось от дальнейших комментариев. Среди прочего неизвестно, сколько сотрудников в этом отделе и как долго они занимаются подобными расследованиями.