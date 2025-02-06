Польша установила электронную защиту на водных участках границы с Беларусью 6.02.2025, 0:43

Количество камер превышает 1,3 тысячи.

Польские пограничники близки к завершению заявленного еще в 2022 году электронного заграждения на водных участках польско-белорусской границы. Монтаж завершен, осуществляется проверка линий связи.

Об этом в комментарии телеканалу TVN24 сообщил представитель Польской пограничной службы Анджей Юзвяк.

«Все подсистемы, силовые соединения и волоконно-оптические линии связи полностью готовы. Было установлено более 500 опор для камер, а количество самих камер превышает 1,3 тысячи», - отметил Юзвяк.

Длина речных пограничных участков в Подляском воеводстве (на границе с Беларусью) достигает примерно 47 км, и до нынешнего года они не были защищены так, как сухопутные части границ. С 2022 года там строились бетонные и металлические заграждения общей длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. Обустройство электронного барьера на сухопутных участках границы, включающего современные системы контроля, в частности камеры ночного видения, тепловизоры и десятки километров кабелей для выявления незаконного пересечения, было завершено в 2023 году.

Теперь защищены и водные участки, монтаж которых начался в конце февраля 2024 года. Проект защиты водных участков границы стоил более 85 млн злотых (около 20,8 млн долларов).

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