Ученые: Толпа людей движется по принципу водоворота 6.02.2025, 12:16

Скопления образуют «вращающиеся вихри».

Принято считать, что люди, угодившие в толпу, вынуждены двигаться хаотично. Группа физиков под руководством Франсуа Гу из Высшей нормальной школы Лиона (Франция) доказала, что всё куда сложнее: крупные скопления людей образуют «вращающиеся вихри», пишет «Нож».

Учёные изучали поведение толпы на празднике Сан-Фермин в Испании — фестиваль ежегодно посещают тысячи людей. Исследователи установили камеры на балконах с видом на главную площадь и использовали компьютерные модели для анализа видеозаписей.

Физики сравнили движущуюся толпу с плотным континуумом — аналогом жидкости, состоящей из частиц. Почти во всех предыдущих исследования большую группу людей моделировали как скопление отдельных агентов.

Исследователи увидели, как толпа постепенно заполнила площадь и достигла критической плотности — в среднем 4 человека на квадратный метр. Далее «поток» начинал очень медленно образовывать вращающиеся вихри, пересекающиеся друг с другом. В каждом вихре были сотни людей.

Из раза в раз вихрей становилось всё больше, а скорость образования новых достигла 18 секунд: это произошло, когда на одном квадратном метре теснилось уже до 9 человек. По мнению учёных, движение развивалось медленно, и, вероятнее всего, участники, не осознавали, что движутся по кругу.

Команда Франсуа Гу уточнила, что их исследование может помочь усовершенствовать подходы к обеспечению безопасности на массовых мероприятиях и предотвратить трагедии.

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