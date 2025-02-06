Известная белорусская оппозиционерка Полина Шарендо-Панасюк покинула Беларусь

Известная белорусская оппозиционерка Полина Шарендо-Панасюк покинула Беларусь7
- 6.02.2025, 15:38
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В ближайшие время она встретится с мужем и детьми.
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк покинула Беларусь и находится на территории Евросоюза.
В ближайшие часы она встретится с мужем и детьми. Об этом сообщил Charter97.org ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.
Фактически она провела в тюрьме более четырех лет.
Напомним, активистку «Европейской Беларуси» задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.
Полина Шарендо-Панасюк отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали тюремный срок. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.
Полина Шарендо-Панасюк вышла на свободу 1 февраля. Фактически она провела в тюрьме более четырех лет.